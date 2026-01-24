Seit Jahrzehnten prägt die Seefahrt sein Leben: In Güsen verwirklicht Klaus Klein seine Leidenschaft im Modellbau. Die „Libelle“ ist eines seiner aufwendigsten Projekte – drei Jahre Arbeit und viel Liebe zum Detail stecken in dem Schiff.

Schiffsbau mit Fliegengitter und E-Zigarette: Wie das Marine-Boot „Libelle“ als Modell in Güsen neu entsteht

Klaus Klein mit dem fertigen Modell der Libelle in Güsen.

Güsen. - Die Seefahrt spielt eine zentrale Rolle im Leben von Klaus Klein. Früher ist er selbst als Mariner zur See gefahren, schon davor hat er die Schiffe in Modellform in Güsen nachgebaut. Bei den verwendeten Materialien wird er äußerst kreativ.