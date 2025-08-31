Nach der Sommerpause sowie musikalischen Reisen nach Spanien und Italien wird es im September wieder regional bei den Zerbener Schlosskonzerten: Zu Gast sein wird der Genthiner Pianist Ronny Kaufhold.

Mit einem Jubiläumskonzert gastierte Konzertpianist Ronny Kaufhold im Schloss Zerben. Im September tritt er hier erneut auf.

Zerben. - Nach der Sommerpause wird die beliebte Musik-Reihe der Zerbener Schlosskonzerte nun fortgesetzt. Der nächste Termin ist Sonntag, der 21. September. Dann tritt um 16 Uhr der Genthiner Pianist Ronny Kaufhold mit einem Solo-Programm auf und gibt Stücke aus seinem Repertoire zum Besten.

„Gespielt werden unter anderem Werke von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin und von Johann Sebastian Bach“, kündigt Marco Reiß, Mitorganisator und Kammermusiker, an. Besonders Bach komme immer sehr gut bei dem Publikum an, verrät Reiß. Die Moderation der Schlosskonzerte übernimmt weiterhin die ehemalige Superintendentin Ute Mertens.

Weitere Konzerte der Reihe finden zum Volkstrauertag am 16. November sowie am 14. Dezember – ganz im Zeichen von Weihnachten – statt, informiert Marco Reiß. Der Eintritt in Zerben ist frei, um eine Spende am Ausgang wird allerdings gebeten. Träger der Reihe ist der Förderverein Elbe-Parey.