Die „Schlossmusik-Reihe“ in Zerben geht in ihr sechstes Jahr. Den Auftakt macht am 1. März das Brandenburgische Klaviertrio. Welcher Künstler tritt am 12. April auf?

Zerben. - „Die ,Schlosskonzert-Reihe“ im Zerbener Schloss geht auch in diesem Jahr weiter“, informierte Mitorganisator Marco Reiß. Den Auftakt macht am Sonnabend, 1. März, ein Konzert mit dem Brandenburgischen Klaviertrio mit Werken von W. A. Mozart, F. Chopin und M.Bruch. Beginn ist um 16 Uhr im Schloss Zerben.

Zum Brandenburgischen Klaviertrio gehören Marco Reiß (Violine), Raimund Eckertz (Viola) und Frank Wasser (Klavier). Marco Reiß wurde 1982 als Violinist an die Magdeburgische Philharmonie engagiert und war seit 1993 Vorspieler der 1. Violinen. Raimund Eckertz ist ein Berliner Geiger und Bratschist. Er studierte in seiner Heimatstadt wie auch in Augsburg, Montreal und Paris. Frank Wasser, der aus Trier stammende Pianist, studierte an der Hochschule der Künste in Berlin (heute UdK). Als Solist und Kammermusiker führten ihn seine Konzerte bisher in über 25 Länder.

Beim zweiten Konzert des Jahres am Sonnabend, 12. April, wird der Pianist Luca Arnoldo Colombo aus Italien erwartet.

Reihe der Schlosskonzerte in Zerben geht ins sechste Jahr

Die Zerbener „Schlosskonzert-Reihe“ geht damit in ihr sechstes Jahr. Initiator der „Schlosskonzert-Reihe“ war Marco Reiß, der zum damaligen Zeitpunkt künstlerischer Leiter des Kloster Jerichows und Violinist am Theater in Magdeburg war. Auch Superintendentin Ute Mertens zeichnete schon für die Moderation verantwortlich. Das Konzert mit dem „Fontane-Trio“ war aber nicht das erste im Zerbener Schloss. Es gab schon im Jahr 2018 Adventskonzerte.“

Das „Fontane-Trio“mit der Magdeburger Mezzosopranistin Undine Dreißig, Kammermusiker Marco Reiß und Kirchenmusiker Thorsten Fabrizi wurde durch den Cellisten Marcel Körner als Gast „verstärkt“. Zunächst lief das Konzert als „200 Jahre Theodor Fontane – eine musikalische Zeitreise“. Das wurde dann 2020 als ,Zerbener Schlosskonzerte“ weitergeführt.

Schlosskonzerte in Zerben: Fontane im Mittelpunkt

Thematisch stand das Theodor Fontane-Jubiläum im Mittelpunkt des ersten Konzertes. Und das vor genau 94 Besuchern, so viele wie noch nie bis zu diesem Zeitpunkt bei einer öffentlichen Veranstaltung im Schloss.

Auch die drei weiteren Konzerte des Jahres 2019 standen ganz im Zeichen des Fontane-Jubiläums. So gab es „Dreiecksgeschichten“ - Elisabeth von Plotho, Effi Briest, Clara Schumann, Briefe voller Gefühl“, Theodor Fontane und der Glaube“ sowie „Alles still - Advent mit Theodor Fontane“.

Seit 2020 ist der Förderverein Elbe-Parey Träger der „Schlosskonzert-Reihe“. Superintendentin Ute Mertens übernahm nach der Moderation auch die Lesungen. Durch den Landkreis Jerichower Land gab es eine Förderung. Die Auswahl der Musiker wird durch Marco Reiß und Ute Mertens getroffen. Ende Januar 2020 wurde im Schloss ein neuer Flügel aufgestellt. In der Corona-Zeit wurden die Konzerte, soweit es möglich war, zum Teil als musikalische Andachten in der Güsener oder Pareyer Kirche durchgeführt, weil dort die Abstandsregeln besser einzuhalten waren.