Genthin - „Dass Sie hier sind, wusste ich vorher noch gar nicht“, solche Sätze hört Verkäuferin Birgit Krause immer noch häufig, dabei hat das Schuhgeschäft in der Genthiner Mühlenstraße bereits im September seine Türen geöffnet. „Viele Menschen wissen nicht, dass wir dauerhaft da sind oder übersehen unser Geschäft in der Hektik des Alltags“, sagt Birgit Krause. Sie arbeitet kräftig daran, dass sich das Geschäft zu einem Anlaufpunkt in der Stadt entwickelt.

Dass es den Standort in Genthin gibt, ist durchaus eine Besonderheit. Eigentlich betreibt Inhaber Nirmal Chandi ein Lederwarengeschäft in Potsdam und wurde darauf aufmerksam, dass es ein solches Angebot in der Umgebung von Genthin nicht gab. Verkäuferin Birgit Krause stammt aus der Region und übernimmt nun unter der Woche die Verantwortung für die Filiale.

Angebot an Genthiner Nachfrage angepasst

Und diese hat viel von einem klassischen Innenstadtgeschäft, das Lederwaren von Brieftaschen über Damenhandtaschen bis hin zu Kinder-, Damen- und Herrenschuhen auf kleinem Raum bietet. Immer mit persönlicher Betreuung durch die Inhaber. „Natürlich helfen wir älteren Herrschaften oder Menschen, die sich nicht gut bewegen können, in die Schuhe“, sagt Nirmal Chandi. Die persönliche Beratung mache den Fachgeschäftscharakter aus. Birgit Krause sei dabei das Gesicht des Ladens und der Fixpunkt für die Kunden.

Damit wolle das Geschäft dauerhaft bei den Kunden punkten. Auch hat Chandi das Angebot auf die Nachfrage in Genthin angepasst. „Ich habe gemerkt, dass etwa die teure Linie bei Schuhen in Genthin nicht läuft.“ Nachgefragt werde ein günstiges bis mittel- teures Preissegment für den Alltag. „Das bedeutet nicht, dass wir Billigware verkaufen, sondern gute Lederware, die erschwinglich ist.“

Die beiden Verantwortlichen versuchen so, das Geschäft zu einer Marke in Genthin werden zu lassen, zumal sich das Umfeld der kleinen Einkaufsstraße derzeit günstig verändert. Neue Einzelhändler sind in lange nicht genutzte Geschäftsräume gezogen, der Leerstand hat sich vermindert. Und auch das Team von Bossman-Schuhe sorgt für weniger leere Geschäfte. „Wir planen uns zu vergrößern und werden leere Räume nebenan anbinden“, kündigt Nirmal Chandi an. Dadurch solle das Sortiment entzerrt werden, da die Herrenschuhe in dem neuen Ladenbereich angeboten werden sollen. Aber noch ist dies Zukunftsmusik. Denn einfach hat es die Branche derzeit nicht.

Schuhhändler von Inflation besonders getroffen

Vor einigen Wochen berichtete der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTE), Rolf Pangels, dass die Konsum- flaute in Deutschland immer tiefere Spuren im deutschen Schuhhandel hinterlasse. Mehr als jedes zehnte Schuhgeschäft habe im vergangenen Jahr seine Türen für immer geschlossen. Insgesamt verringerte sich die Zahl der Schuhgeschäfte nach Berechnungen des Verbands binnen Jahresfrist um 1500 oder 13 Prozent auf rund 10000.

Gerade in kleineren und mittleren Kommunen bestünde die Gefahr, dass die Schließungen die Attraktivität der Innenstädte verringern.Allerdings: Auch wenn die Branche insgesamt eher skeptisch in die Zukunft schaut, so wird wohl nur jeder zehnte Händler mehr Ware als im Vorjahr für das Wintergeschäft ordern, hat sich der Gesamtumsatz in der deutschen Schuhindustrie von 1,99 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 2,17 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gesteigert. Dabei war das Jahr 2022 von Insolvenzen in der Branche geprägt, so gaben die Traditionshändler Görtz sowie Salamander auf. Dennoch rechnet die Schuh-Branche nach jüngsten Umfragen auch 2023 mit wachsenden Umsätzen. Trotz Inflation und Kaufzurückhaltung.

Der Trend in Sachen Schuhen geht recht deutlich in Richtung Massenproduktion anstatt handgefertigter Ware. Der größte Teil der in Deutschland verkauften Schuhe wurde im vergangenen Jahr in Asien produziert. Der Gesamtwert der aus China importierten Schuhe stieg 2022 um 44 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Der Wert der aus Vietnam importierten Schuhe erhöhte sich sogar um mehr als 58 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.