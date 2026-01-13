weather bedeckt
  4. Prozess am Landgericht Stendal: Schwere Vorwürfe gegen Großvater: Hat ein Mann aus Jerichow seine Enkeltochter sexuell missbraucht?

Es sind schwere Vorwürfe, die am Landgericht Stendal gegen einen Mann aus Jerichow erhoben werden: Er soll seine Enkeltochter über einen längeren Zeitraum zu sexuellen Handlungen animiert haben.

Von Marco Papritz 13.01.2026, 06:20
Ein Senior aus dem Jerichower Land muss sich vor dem Landgericht in Stendal verantworten. Mehrfach soll er seine Enkelin dazu gebracht haben, ihn sexuell zu befriedigen.
Stendal/Jerichow - Die Taten, die dem Mann aus Jerichow vorgeworfen werden, wiegen schwer. Es geht um sexuelle Handlungen mit seiner Enkelin, Befriedigung und Ejakulation. Und zwar in mehreren Fällen. Am Landgericht Stendal könnte es beim Prozess ganz schnell gehen.