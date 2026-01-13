Es sind schwere Vorwürfe, die am Landgericht Stendal gegen einen Mann aus Jerichow erhoben werden: Er soll seine Enkeltochter über einen längeren Zeitraum zu sexuellen Handlungen animiert haben.

Stendal/Jerichow - Die Taten, die dem Mann aus Jerichow vorgeworfen werden, wiegen schwer. Es geht um sexuelle Handlungen mit seiner Enkelin, Befriedigung und Ejakulation. Und zwar in mehreren Fällen. Am Landgericht Stendal könnte es beim Prozess ganz schnell gehen.