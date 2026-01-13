Heimspiel für „Miss Harz“: Die Blankenburgerin Marie Möller vertrat bei der Miss-Deutschland-Wahl 2026 ihre Region. Wie sie den Wettbewerb in Wernigerode erlebt hat – und welches Fazit sie nach dem Finale für sich zieht.

Marie Möller aus Blankenburg - die amtierende Miss Harz - kämpft bei der "Miss-Deutschland"-Wahl Wernigerode um die Krone.

Wernigerode/Blankenburg. - Die Wahl zur Miss und Misses Deutschland 2026 ist gelaufen. Die Tränen – ob vor Freude oder Enttäuschung – sind längst getrocknet; die beiden Kronen, um die 52 Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet in Wernigerode wetteiferten, vergeben. Für „Miss Harz“ Marie Möller war es ein Heimspiel. Aber wie zufrieden ist sie mit ihrem Abschneiden – und wie weit ist sie überhaupt gekommen?