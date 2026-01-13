Magdeburger Wissenschaftler entwickeln ein System, mit dem die Erfahrungen der „alten Hasen“ im Betrieb aufgezeichnet werden können.

Magdeburg. - Wenn in Industriebetrieben eine Maschine plötzlich stottert, entstehen auch in Magdeburg die besten Geschichten oft nicht im Besprechungsraum, sondern am Rand der Werkhalle. Dort stehen sie, die „alten Hasen“, legen kurz das Ohr an die Anlage, nicken und wissen: da hakt ein Lager, da klemmt ein Ventil, da stimmt die Schwingung nicht. Jahrzehnte der Erfahrung verdichten sich in Sekunden. Und genau dieses Wissen droht zu verschwinden. Denn es wird selten dokumentiert und bleibt meist im Kopf einzelner Personen. Doch Rettung ist in Sicht.