Immer wieder landet Unrat im Abwasser und zieht lästige Nager an. Was die Pumpsysteme belastet und wie die Rattenplage verhindert wird.

Schwups und weg: Klo-Abfälle locken Ratten in die Rohre

Genthin. Da eine Windel, hier ein Scheuerlappen oder gar ein halber Kleiderschrank. Die Pumpwerke des Genthiner Trinkwasser- und Abwasserverbandes (TAV) haben schon so einiges eingefangen. Doch die kleinen, unscheinbaren Hygieneartikel plustern sich in der Masse zum Problem auf und locken hungrige Nager an.