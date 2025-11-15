Skatturniere gibt es viele, aber einen Wettbewerb unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin und mit einem Miniaturwasserturm als Siegpokal – das gibt es nur in Genthin.

Im Hotel Arkona trafen sich Skatfreunde aus Sachsen-Anhalt zum eintägigen Turnier.

Genthin - Im Hotel Arkona gab es ein Reizen, Drücken und Passen an zahlreichen Tischen. In spannenden und kurzweiligen Duellen wurde einen Tag lang Skat gespielt. Mehr als 40 Skatfreunde aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg waren angereist, um den Sieger auszuspielen.