Ein Skat-Highlight in Genthin Skatturnier in Genthin: Bürgermeisterin vergibt Miniatur-Wasserturm als Pokal
Skatturniere gibt es viele, aber einen Wettbewerb unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin und mit einem Miniaturwasserturm als Siegpokal – das gibt es nur in Genthin.
15.11.2025, 11:20
Genthin - Im Hotel Arkona gab es ein Reizen, Drücken und Passen an zahlreichen Tischen. In spannenden und kurzweiligen Duellen wurde einen Tag lang Skat gespielt. Mehr als 40 Skatfreunde aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg waren angereist, um den Sieger auszuspielen.