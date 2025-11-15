weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Ein Skat-Highlight in Genthin: Skatturnier in Genthin: Bürgermeisterin vergibt Miniatur-Wasserturm als Pokal

Ein Skat-Highlight in Genthin Skatturnier in Genthin: Bürgermeisterin vergibt Miniatur-Wasserturm als Pokal

Skatturniere gibt es viele, aber einen Wettbewerb unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin und mit einem Miniaturwasserturm als Siegpokal – das gibt es nur in Genthin.

Von Mike Fleske 15.11.2025, 11:20
Im Hotel Arkona trafen sich Skatfreunde aus Sachsen-Anhalt zum eintägigen Turnier.
Im Hotel Arkona trafen sich Skatfreunde aus Sachsen-Anhalt zum eintägigen Turnier. Foto: Mike Fleske

Genthin - Im Hotel Arkona gab es ein Reizen, Drücken und Passen an zahlreichen Tischen. In spannenden und kurzweiligen Duellen wurde einen Tag lang Skat gespielt. Mehr als 40 Skatfreunde aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg waren angereist, um den Sieger auszuspielen.