Christian Giese sieht seine aktuelle Anliegen falsch dargestellt und habe dadurch an Vertrauen in der Feuerwehr und in der Verwaltung verloren.

Genthin - Die überraschende Rücktrittsankündigung von Stadtwehrleiter Christian Giese hat am Mittwoch nicht nur die Feuerwehren in der Einheitsgemeinde Genthin überrascht, sondern auch die Stadtverwaltung. Der Rücktritt sei nicht vorangekündigt gewesen und habe die Verwaltung sehr unvermittelt erreicht, erklärte Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos).