Stadtentwicklung Genthin So geht es weiter bei der Gestaltung von leeren Schaufenstern in Genthin
Mit großformatigen Bildern möchte Bürgermeisterin Dagmar Turian leere Schaufenster in Genthin aufwerten. Die Fotoaktion soll das Stadtbild verschönern, Vereine einbinden und Besucher anlocken.
20.02.2026, 16:41
Genthin - Die von der Stadt geplante Fotoaktion mit übergroßen Motiven in leerstehenden Geschäften nimmt konkrete Formen an. Vor Vertretern des Genthiner Vereinsstammtisches stellte Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) die nächsten Schritte vor.