Mit großformatigen Bildern möchte Bürgermeisterin Dagmar Turian leere Schaufenster in Genthin aufwerten. Die Fotoaktion soll das Stadtbild verschönern, Vereine einbinden und Besucher anlocken.

So geht es weiter bei der Gestaltung von leeren Schaufenstern in Genthin

Stadtansichten wie dieses Bilder der Brandenburger Straße aus den 1920er Jahren sollen bald in leeren Geschäften aufgestellt werden.

Genthin - Die von der Stadt geplante Fotoaktion mit übergroßen Motiven in leerstehenden Geschäften nimmt konkrete Formen an. Vor Vertretern des Genthiner Vereinsstammtisches stellte Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) die nächsten Schritte vor.