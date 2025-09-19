Im Sudenburger Biergarten darf die Magdeburger Erzieherin Maren Käbel ihren Traumberuf ausleben: Toilettenfrau. Was sie daran so toll fand und welche bekannten Magdeburger schon in ihrem Gästebuch stehen.

Die 61-jährige Magdeburgerin Maren Käbel ist hauptberuflich Erzieherin. Im Sudenburger Biergarten geht sie nebenbei ihrem Traumjob als Toilettenfrau nach. In den Händen hält sie ihr Gästebuch, auf das sie besonders stolz ist.

Magdeburg - Die 61-jährige Magdeburgerin Maren Käbel ist Erzieherin und glücklich mit ihrer Berufswahl. Doch etwas fehlte ihr. Sie träumte noch von einer anderen Tätigkeit. Doch wollte sie nicht etwa Feuerwehrfrau oder Tauchlehrerin werden, sondern: Toilettenfrau. Inzwischen lebt sie ihren Traum.