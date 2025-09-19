Einsatz für Feuerwehr Stau-Alarm in Wernigerode: Altstadtkreisel-Sperrung legt Verkehr in Harz-Stadt lahm
Rund um den Altstadtkreisel in Wernigerode gibt es immer wieder Verkehrschaos, wenn die Tunnelkreuzung plötzlich gesperrt wird. Was hinter den jüngsten Staus an dem wichtigen Knotenpunkt steckt.
19.09.2025, 13:15
Wernigerode. - Eine Sperrung des Altstadtkreisels hat am Freitagvormittag, 19. September, den Verkehr mitten in Wernigerode lahmgelegt. Auf Bahnhof-, Schlachthof-, Ochsenteich- und Gustav-Petri-Straße stauten sich Autos.