Einsatz für Feuerwehr Stau-Alarm in Wernigerode: Altstadtkreisel-Sperrung legt Verkehr in Harz-Stadt lahm

Rund um den Altstadtkreisel in Wernigerode gibt es immer wieder Verkehrschaos, wenn die Tunnelkreuzung plötzlich gesperrt wird. Was hinter den jüngsten Staus an dem wichtigen Knotenpunkt steckt.