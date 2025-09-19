weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Rund um den Altstadtkreisel in Wernigerode gibt es immer wieder Verkehrschaos, wenn die Tunnelkreuzung plötzlich gesperrt wird. Was hinter den jüngsten Staus an dem wichtigen Knotenpunkt steckt.

Von Holger Manigk 19.09.2025, 13:15
Der Altstadtkreisel in Wernigerode war am Freitag, 19. September, gesperrt. Foto: Jens Müller

Wernigerode. - Eine Sperrung des Altstadtkreisels hat am Freitagvormittag, 19. September, den Verkehr mitten in Wernigerode lahmgelegt. Auf Bahnhof-, Schlachthof-, Ochsenteich- und Gustav-Petri-Straße stauten sich Autos.