Bürgerbahnhof Güsen bietet Touren nach Berlin und Dresden an.

Genthin - Mit dem Zug auf Sondertour können die Genthiner in diesem Jahr gehen. Die Mitglieder des Vereins „Bürgerbahnhof Güsen“ haben einige Extrafahrten im Nostalgiezug vorbereitet, deren Vorverkauf bereits begonnen hat. Besonderheit sei, so der Vereinsvorsitzende David Stößner, dass einige Fahrten auf dem Vereinsgelände in der Ziegeleistraße starten werden.

Diese führen etwa am Sonnabend, 7. September, von Genthin, über Burg und Magdeburg nach Freyburg zum Winzerfest. Dort laden die Winzer in die Weinhauptstadt des Anbaugebietes. Liebhaber des Saale-Unstrut-Weines kommen auf ihre Kosten und erleben zudem ein Unterhaltungsprogramm.

Reise ins Technikmuseum

Am Sonnabend, 28. September, geht es von Genthin über Brandenburg/Havel nach Berlin direkt vor das Technikmuseum. Berlins bekanntester Kopfbahnhof war früher der Anhalter Bahnhof. Im zugehörigen Betriebswerk am Gleisdreieck befindet sich heute das Deutsche Technikmuseum mit einer Sammlung an Exponaten der Technikgeschichte.

Am Sonnabend, 14. Dezember, macht sich der Sonderzug auf den Weg zu den Weihnachtsmärkten in Dresden. Die Stadt hält mit dem Striezelmarkt, dem Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche oder dem Mittelalsterweihnachtsmarkt am Stallhof gleich mehrere Märkte bereit.

Die Karten werden über einen Online-Tickethändler vertrieben. Dort können ebenfalls bereits jetzt Eintrittskarten für die beiden Tage des Prellbockfestes am 20. und 21. Juli erworben werden. An diesem Tag werden auf dem Vereinsgelände verschiedene Ausstellungsfahrzeuge, Schienen- und Straßenfahrzeuge, gezeigt. Zudem gibt es einen Shuttleservice für Besucher vom Genthiner Bahnhof in die Ziegeleistraße.