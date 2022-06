Solidarität Spendenbereitschaft in Elbe-Parey für Kriegsflüchlinge aus der Ukraine ist riesengroß

In der Touristenstation in Ferchland sind die ersten ukrainischen Flüchtlinge angekommen. Sie werden rund um die Uhr betreut. In Kürze sollen die ersten Flüchtlinge in Wohnungen umziehen können.