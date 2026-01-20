Die Stadt Genthin stellt auf der Berufsorientierungsmesse spannende Karrierechancen vor. Warum dieses Angebot für junge Menschen besonders attraktiv ist und welche Überraschung dahintersteckt.

So wie hier in Ascherslben, erhofft man sich bei der Burger Berufsorientierung, ebensoviel Besuch.

Genthin - Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, eröffnet neue Chancen für junge Menschen in Genthin: Die Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“bildet wieder selbst aus. Auf der Berufsorientierungsmesse in Burg zeigt die Stadt Genthin, wie vielfältig der Einstieg in den öffentlichen Dienst heute sein kann – und warum sich ein genauer Blick lohnt.