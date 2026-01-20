Grün-rotes Spektakel: Polarlichter haben den Himmel über Magdeburg erleuchtet. So mancher fragt sich, wie kam es dazu – und vor allem: Gibt es noch eine zweite Chance, die Nordlichter zu sehen?

Polarlichter über Magdeburg: Leuchtet der Himmel heute noch einmal in Grün und Rot?

Polarlichter über dem Jahrtausendturm und der Alten Elbe in Magdeburg, fotografiert von der Friedensbrücke in Richtung Norden.

Magdeburg. - Magdeburg hat gen Himmel geschaut und gestaunt. Über der Stadt tanzten am späten Monatgabend, 18. Januar, Polarlichter – ein grün-rotes Schauspiel, das sonst eher über Lappland oder Island erwartet wird. Wer's verpasst hat, fragt sich: War das eine einmalige Sache – oder gibt es noch eine zweite Chance? Marcus Bonitz, Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg, weiß die Antwort.