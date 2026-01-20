weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Grün-rotes Spektakel: Polarlichter haben den Himmel über Magdeburg erleuchtet. So mancher fragt sich, wie kam es dazu – und vor allem: Gibt es noch eine zweite Chance, die Nordlichter zu sehen?

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 20.01.2026, 14:29
Polarlichter über dem Jahrtausendturm und der Alten Elbe in Magdeburg, fotografiert von der Friedensbrücke in Richtung Norden.
Polarlichter über dem Jahrtausendturm und der Alten Elbe in Magdeburg, fotografiert von der Friedensbrücke in Richtung Norden. Foto: Patrick Saalfeld/ Astronomische Gesellschaft Magdeburg

Magdeburg. - Magdeburg hat gen Himmel geschaut und gestaunt. Über der Stadt tanzten am späten Monatgabend, 18. Januar, Polarlichter – ein grün-rotes Schauspiel, das sonst eher über Lappland oder Island erwartet wird. Wer's verpasst hat, fragt sich: War das eine einmalige Sache – oder gibt es noch eine zweite Chance? Marcus Bonitz, Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg, weiß die Antwort.