Stadtwerke alarmiert Havarie in Stendal: Anwohner mehrere Stunden ohne Wasser
Anwohner in Stendal haben am Montag, 19. Januar, austretendes Wasser bemerkt und die Stadtwerke alarmiert. Für die Reparatur musste die Versorgung für mehrere Stunden eingestellt werden.
Aktualisiert: 20.01.2026, 14:08
Stendal - Im Kreuzungsbereich Nicolaistraße/Am Pulverturm/Am Dom in Stendal kam es am 19. Januar zu einem Wasserrohrbruch. Die Havarie wurde den Stadtwerken frühzeitig von Bewohnern gemeldet, nachdem sie einen Wasseraustritt bemerkt hatten.