Farbenspiel gesichtet Spektakel am Nachthimmel: Atemberaubende Polarlichter über der Altmark

In der Nacht von Montag, 19. Januar, auf Dienstag, 20. Januar, wurden mehrere Volksstimme-Leser Zeugen eines außergewöhnlichen Naturschauspiels.

Aktualisiert: 20.01.2026, 14:06
Leuchtend Rot erstrahlte der Himmel über Rochau. Aufgenommen von Martin Quast.
Leuchtend Rot erstrahlte der Himmel über Rochau. Aufgenommen von Martin Quast. Foto: Martin Quast

Stendal - Am Himmel zeigen sich farbige Schleier und tanzende Lichtbögen – Polarlichter, die sonst nur in nördlicheren Regionen zu sehen sind, erhellen die Altmark.

Die überraschende Erscheinung sorgte nicht nur für staunende Blicke, sondern auch für zahlreiche Fotos und Meldungen aus der gesamten Region.

Beinahe potisch sieht das Farbspiel aus.
Foto: vs
Lars Falke verewigte die Polarlichter über Klein Schwechten auf seiner Kamera.
Foto: Lars Falke
Liane Luniak wurde in Badingen Zeugin des Naturschauspiels.
Foto: Liane Luniak
Jorgino Pein aus Bittkau gelang dieser Schnappschuss vom Zusammenspiel der Farben der Polarlichter.
Foto: Jorgino Pein
Jorgino Pein aus Bittkau gelang dieser Schnappschuss vom Zusammenspiel der Farben der Polarlichter.
Foto: Jorgino Pein
Heike Märker aus Calberwisch erspähte diesen grünen Lichterschweif.
Foto: Heike Märker
Den Ausblick hatte Andreas Grünewald über Stendal.
Foto: Andreas Grünewald

