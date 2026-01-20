Farbenspiel gesichtet Spektakel am Nachthimmel: Atemberaubende Polarlichter über der Altmark
In der Nacht von Montag, 19. Januar, auf Dienstag, 20. Januar, wurden mehrere Volksstimme-Leser Zeugen eines außergewöhnlichen Naturschauspiels.
Stendal - Am Himmel zeigen sich farbige Schleier und tanzende Lichtbögen – Polarlichter, die sonst nur in nördlicheren Regionen zu sehen sind, erhellen die Altmark.
Die überraschende Erscheinung sorgte nicht nur für staunende Blicke, sondern auch für zahlreiche Fotos und Meldungen aus der gesamten Region.
Haben Sie die Polarlichter ebenfalls gesehen oder ein Foto aufgenommen?
Dann senden Sie uns Ihre Eindrücke gern unter redaktion.stendal@volksstimme.de zu – wir freuen uns über Bilder und Berichte unserer Leserinnen und Leser.