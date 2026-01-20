In der Nacht von Montag, 19. Januar, auf Dienstag, 20. Januar, wurden mehrere Volksstimme-Leser Zeugen eines außergewöhnlichen Naturschauspiels.

Spektakel am Nachthimmel: Atemberaubende Polarlichter über der Altmark

Leuchtend Rot erstrahlte der Himmel über Rochau. Aufgenommen von Martin Quast.

Stendal - Am Himmel zeigen sich farbige Schleier und tanzende Lichtbögen – Polarlichter, die sonst nur in nördlicheren Regionen zu sehen sind, erhellen die Altmark.

Die überraschende Erscheinung sorgte nicht nur für staunende Blicke, sondern auch für zahlreiche Fotos und Meldungen aus der gesamten Region.

Beinahe potisch sieht das Farbspiel aus. Foto: vs

Lars Falke verewigte die Polarlichter über Klein Schwechten auf seiner Kamera. Foto: Lars Falke

Liane Luniak wurde in Badingen Zeugin des Naturschauspiels. Foto: Liane Luniak

Jorgino Pein aus Bittkau gelang dieser Schnappschuss vom Zusammenspiel der Farben der Polarlichter. Foto: Jorgino Pein

Heike Märker aus Calberwisch erspähte diesen grünen Lichterschweif. Foto: Heike Märker

Den Ausblick hatte Andreas Grünewald über Stendal. Foto: Andreas Grünewald

Haben Sie die Polarlichter ebenfalls gesehen oder ein Foto aufgenommen?

Dann senden Sie uns Ihre Eindrücke gern unter redaktion.stendal@volksstimme.de zu – wir freuen uns über Bilder und Berichte unserer Leserinnen und Leser.