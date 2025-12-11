Sitzung des Genthiner Stadtrats Stadtrat Genthin bestätigt neuen Feuerwehrchef und entscheidet zu Kita-Betreuung sowie Industriepark
In seiner jüngsten Sitzung hat der Genthiner Stadtrat über eine Vielzahl von Themen entschieden. Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick.
11.12.2025, 16:07
Genthin - Der Stadtrat hat in seiner Dezember- Sitzung über zahlreiche Vorlagen und Anträge entschieden. Mit den gefassten Beschlüssen stellt die Stadt wichtige Weichen für die künftige Entwicklung in mehreren Ortsteilen.