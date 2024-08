Großes Sommerfest in Hohenbellin am 31. August. Nach Mehrgenerationenspielplatz und Streuobstwiese wird in dem Wulkower Ortsteil nun ein drittes Projekt angepackt.

Hohenbellin. - Ronny Harzendorf, Tino Cebulski und Maad Maksoud führt am Freitagabend eine kurze Absprache zum bevorstehenden Glockenturmfest auf dem Mehrgenerationenplatz in Hohenbellin zusammen. Stolz präsentiert Cebulski, der in den neuen Wulkower Ortschaftsrat gewählt wurde, einen Flyer für das Aktions-Sommer-Fest, das am Sonnabend, 31. August, steigen soll.