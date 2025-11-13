weather wolkig
  4. Marode Ringbrücke in Magdeburg: Abriss an Halberstädter Straße läuft

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 13.11.2025, 16:39
Der Abriss der Brücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg läuft.
Der Abriss der Brücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg läuft. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Die Abrissarbeiten der Ringbrücke an der Halberstädter Straße haben begonnen. Das Unternehmen, das auch schon die Ringbrücken am Damaschkeplatz und an der Brenneckestraße abgerissen hat, rückt mit mehreren Baggern nun auch der längsten Ringbrücke Magdeburgs zu Leibe. Wie es dort jetzt weitergeht.