Der Oberbürgermeister von Magdeburgs chinesischer Partnerstadt Harbin hat die neue Anlage für die Roten Pandas im Zoo eröffnet. Der Förderverein hatte diese finanziert.

Hesheng Wang (Mitte), Oberbürgermeister von Harbin, eröffnete die neue Anlage für die Roten Pandas im Magdeburger Zoo.

Magdeburg. - „Das kommt mir hier sehr vertraut vor“, erklärte Hesheng Wang, als er die neue Anlage für die Roten Pandas im Magdeburger Zoo erblickte. Schließlich erinnerte ihn diese mit ihrem Pagodentempel an seine Heimat China. Aus diesem Grund durfte er sie nun auch offiziell eröffnen.