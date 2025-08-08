weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Notfall und Rettungsdienst: Statt Rettungswagen: Warum die 116117 gut für die Medizin-Versorgung in Genthin ist

Notfall und Rettungsdienst Statt Rettungswagen: Warum die 116117 gut für die Medizin-Versorgung in Genthin ist

Zu selten greifen Patienten im Jerichower Land zur 116117. Doch der Anruf bei der medizinischen Hotline ist sinnvoll. Das lässt sich über die Nummer regeln.

Von Mike Fleske 08.08.2025, 04:00
Mit der Internetseite www.arztsuche.116117.de wird der Patientenservice bekannt gemacht.
Mit der Internetseite www.arztsuche.116117.de wird der Patientenservice bekannt gemacht. Foto: Johanna Ahlsleben

Genthin - Ob bei akuten Beschwerden am Abend oder bei der Suche nach einem Facharzttermin – die Telefonnummer des Patientenservice 116 117 soll eigentlich eine erste Anlaufstelle besonders im ländlichen Raum sein. Doch oft bleibt das im Alltag aus. Zu Unrecht, sagen Gesundheitsexperten.