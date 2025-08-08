Notfall und Rettungsdienst Statt Rettungswagen: Warum die 116117 gut für die Medizin-Versorgung in Genthin ist
Zu selten greifen Patienten im Jerichower Land zur 116117. Doch der Anruf bei der medizinischen Hotline ist sinnvoll. Das lässt sich über die Nummer regeln.
08.08.2025, 04:00
Genthin - Ob bei akuten Beschwerden am Abend oder bei der Suche nach einem Facharzttermin – die Telefonnummer des Patientenservice 116 117 soll eigentlich eine erste Anlaufstelle besonders im ländlichen Raum sein. Doch oft bleibt das im Alltag aus. Zu Unrecht, sagen Gesundheitsexperten.