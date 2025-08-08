Zu selten greifen Patienten im Jerichower Land zur 116117. Doch der Anruf bei der medizinischen Hotline ist sinnvoll. Das lässt sich über die Nummer regeln.

Statt Rettungswagen: Warum die 116117 gut für die Medizin-Versorgung in Genthin ist

Mit der Internetseite www.arztsuche.116117.de wird der Patientenservice bekannt gemacht.

Genthin - Ob bei akuten Beschwerden am Abend oder bei der Suche nach einem Facharzttermin – die Telefonnummer des Patientenservice 116 117 soll eigentlich eine erste Anlaufstelle besonders im ländlichen Raum sein. Doch oft bleibt das im Alltag aus. Zu Unrecht, sagen Gesundheitsexperten.