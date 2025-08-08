Aus ihrer Schneiderei in Biederitz heraus verkauft Melanie Rose ihre Schultüten nach ganz Europa. Diese sind handwerklich etwas ganz Besonderes.

Ungewöhnliche Handwerkskunst aus Biederitz: Was die Schultüten von Melanie Rose so besonders macht

Melanie Rose vor ihrem Laden in Biederitz. Von hier aus verkauft sie besondere Schultüten nach ganz Europa.

Biederitz/vs. - Der kommende Samstag markiert für viele Jungen und Mädchen aus der Gemeinde Biederitz und ihrer Ortschaften den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt. Für sie beginnt am Montag mit der Schule der „Ernst des Lebens“. Zum Schuleintritt gibt es traditionell eine Schultüte, gefüllt mit Leckereien und Schulmaterialien, wie Buntstifte. Einige der Kinder werden dabei besondere Schultüten ins Feld führen– gestaltet von der Schneiderin Melanie Rose aus Biederitz. Im Gespräch mit der Volksstimme berichtete sie über ihre Arbeit als Änderungsschneiderin und was ihre Stoffschultüten so besonders macht.