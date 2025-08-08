Diskussion um Bundeswehr „Ein Muss“ oder „Kanonenfieber“? Wehrpflicht spaltet Meinungen der Harzer - hitzige Debatte auf Facebook
Kaum ein Thema polarisiert im Sommer 2025 so sehr wie die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Unter Harzern kochen auf Facebook die Emotionen dazu hoch. Was sagen sie wirklich zu einer möglichen Rückkehr des Dienstes bei der Bundeswehr?
08.08.2025, 06:15
Wernigerode. - Eine Umfrage in Wernigerode zu einer möglichen neuen Wehrpflicht hat ein eindeutiges Bild geliefert. Im sozialen Netzwerk Facebook dagegen gehen die Meinungen weit auseinander. Auf der Seite der Harzer Volksstimme wird über das umstrittene Thema heftig gestritten.