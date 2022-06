Steinitz feiert seine Ersterwähnung

Auch kleine Orte haben eine Geschichte und die will gewürdigt werden. Das Dorf Steinitz feiert am kommenden Wochenende seine Ersterwähnung vor 850 Jahren.

Der Strohspielplatz gilt als Attraktion bei Dorffesten in Steinitz. Er soll auch zum Jubiläum wieder aufgebaut werden

Steinitz - Die Älteren unter den Steinitzern werden sich noch an 1963 erinnern können. Da wurde ihr Dorf mittels einer festen Straße mit der Außenwelt verbunden. Vorher gab es nur einen Feldweg, der von Jerichow bis zum benachbarten Kabelitz führte - ein Quantensprung für das kleine Straßendorf. Das Ereignis muss so prägend gewesen sein, dass es selbst ausdrücklich in der Chronik des kleinen Ortes erwähnt wird.