So viel ist schon gemacht, und eigentlich sieht die Ortsurchfahrt in Parey fertig aus. Dem ist aber nicht so. Was noch gemacht werden muss und wann die Straße wieder geöffnet wird.

Parey - Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Parey liegen sehr gut im Zeitplan. Am 29. und 30. Oktober wurde bereits der Asphalt aufgebracht. Aber noch sind einige Restarbeiten zu erledigen. Beispielsweise an den Gossen.

Zunächst wurden die alten oberen Asphaltschichten (Binder- und Deckschicht) rund zwölf Zentimeter tief abgefräst, bevor sie anschließend in gleicher Stärke neu aufgebaut wurden. Die Gemeinde Elbe-Parey und der Trink- und Abwasserverband Genthin nutzen die Arbeiten an der Straße, um Teile einzelner Regenentwässerungs- und Abwasserschächte instand zu setzen. Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 640.000 Euro in die umfassende Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von gut anderthalb Kilometern zwischen dem Abzweig des Neuen Wegs und dem OD-Stein in Höhe der Straßenmeisterei.

Lesen Sie auch:Kein Scherz: In Jerichow wird aus Leninstraße nun „Am Kuckucksstuhl“

Heiko Springer vom Bauamt der Gemeinde Elbe-Parey weist aber noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Ortsdurchfahrt weiterhin bis zum geplanten Bauende am 22. November für den Fahrzeugverkehr gesperrt bleibt.