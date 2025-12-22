Tangermünder Stadtrat hat entschieden Streit um Fähre Ferchland-Grieben beendet - vorerst
Als Letzter der sechs Kooperationspartner hat der Tangermünder Stadtrat sein Votum zum Kooperationsvertrag über die Fähre Ferchland-Grieben abgegeben. Den lehnt er ab, will die Fähre aber weiter unterstützen.
22.12.2025, 10:30
Burg. - Am 31. Dezember läuft der Kooperationsvertrag aus, der die roten Zahlen der Fähre Ferchland-Grieben auf sechs Partner verteilt. Zum neuen Vertragswerk fehlte noch ein Votum. Das hat der Tangermünder Stadtrat nun abgegeben. Wie geht es weiter?