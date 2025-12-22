Als Letzter der sechs Kooperationspartner hat der Tangermünder Stadtrat sein Votum zum Kooperationsvertrag über die Fähre Ferchland-Grieben abgegeben. Den lehnt er ab, will die Fähre aber weiter unterstützen.

Die Zukunft der Fähre Ferchland-Grieben ist für die kommenden fünf Jahre gesichert.

Burg. - Am 31. Dezember läuft der Kooperationsvertrag aus, der die roten Zahlen der Fähre Ferchland-Grieben auf sechs Partner verteilt. Zum neuen Vertragswerk fehlte noch ein Votum. Das hat der Tangermünder Stadtrat nun abgegeben. Wie geht es weiter?