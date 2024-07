Das neue Mega-Bauprojekt nahe Berlin ist in Gefahr. Der Eigentümer des Geländes in Genthin weiß gar nichts von einer Veränderung des Bebauungsplans. So geht es jetzt weiter.

Der Supermarkt in der Friedenstraße in Genthin steht seit mehr als zehn Jahren leer.

Genthin/ie. - Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung der ablaufenden Legislatur die Möglichkeit einer Bebauung des Geländes in Genthin an der Friedenstraße 74 b-d geschaffen. So wurde sowohl dafür votiert, den bisherigen Bebauungsplan, der eine reine Einzelhandelsnutzung vorschrieb, aufzuheben, und es wurde für die Gestattung einer Wohnbebauung gestimmt.