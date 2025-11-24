Abstimmung über Antrag der AfD Streit um Straßennamen geht in Jerichow in die nächste Runde
Straße in Zabakuck wird als „Von-Randow-Straße“ ausgewiesen, obwohl ein Antrag auf Umbenennung in Zabakucker Straße vorliegt. Der Stadtrat entscheidet am 25. November.
24.11.2025, 16:52
Zabakuck/Jerichow - 45 Straßen in der Einheitsgemeinde Jerichow wurden in den vergangenen Tagen für ihre Umbenennung fit gemacht. In Zabakuck gibt es weiterhin Widerstand eine „Von-Randow-Straße“. Kann der Streit begelegt werden?