  Schützen Sie sich vor Kriminalität!: Vorsicht: IHK Magdeburg warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern

Schützen Sie sich vor Kriminalität! Vorsicht: IHK Magdeburg warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern

Mit angeblich von den Industrie- und Handelskammern verfassten E-Mails versuchen Kriminelle, an sensible Daten zu gelangen.

Von Martin Rieß 24.11.2025, 17:00
Für Ermittlungsbehörden sind betrügerische E-Mails längst ein Thema. An erster Stelle steht aber der Eigenschutz, wie aus aktuellem Anlass die IHK Magdeburg ihre Mitgliedsunternehmen warnt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Magdeburg. - Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammern sollten derzeit besonders aufmerksam ihre E-Mails prüfen: Eine neue, täuschend echt gestaltete Phishing-Kampagne hat es gezielt auf sie abgesehen, ist einer Mitteilung der IHK Magdeburg zu entnehmen. Worum geht es?