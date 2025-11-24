Mit angeblich von den Industrie- und Handelskammern verfassten E-Mails versuchen Kriminelle, an sensible Daten zu gelangen.

Für Ermittlungsbehörden sind betrügerische E-Mails längst ein Thema. An erster Stelle steht aber der Eigenschutz, wie aus aktuellem Anlass die IHK Magdeburg ihre Mitgliedsunternehmen warnt.

Magdeburg. - Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammern sollten derzeit besonders aufmerksam ihre E-Mails prüfen: Eine neue, täuschend echt gestaltete Phishing-Kampagne hat es gezielt auf sie abgesehen, ist einer Mitteilung der IHK Magdeburg zu entnehmen. Worum geht es?