Übung der Jerichower Feuerwehr Wenn die Schule zum Einsatzort wird
Großalarm im Jerichower Ortsteil Schlagenthin: Weshalb sich Kameraden aus 13 Ortswehren hier die Klinke in die Hand gaben und was am Tag danach von ihnen verlangt wurde.
24.11.2025, 17:03
Schlagenthin - Am frühen Morgen steigt Rauch auf in der Grundschule Schlagenthin. Woher er kommt, ist unklar. Die Leitstelle wird alarmiert. Mindestens vier Menschen werden vermisst. Mit dem Wissen machen sich an diesem Tag eines eigentlich freien Wochenendes insgesamt mehr als 90 Kameraden zu einem Einsatz auf den Weg – zu einem Übungseinsatz an diesem Ort.