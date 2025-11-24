Großalarm im Jerichower Ortsteil Schlagenthin: Weshalb sich Kameraden aus 13 Ortswehren hier die Klinke in die Hand gaben und was am Tag danach von ihnen verlangt wurde.

Einer der vermissten Menschen ist gefunden und wird aus dem für die Kamerden aufgrund einer Folie über dem Gesichtsfeld der Maske stark vernebelten Raum in Sicherheit gebracht.

Schlagenthin - Am frühen Morgen steigt Rauch auf in der Grundschule Schlagenthin. Woher er kommt, ist unklar. Die Leitstelle wird alarmiert. Mindestens vier Menschen werden vermisst. Mit dem Wissen machen sich an diesem Tag eines eigentlich freien Wochenendes insgesamt mehr als 90 Kameraden zu einem Einsatz auf den Weg – zu einem Übungseinsatz an diesem Ort.