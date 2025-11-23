Acht Schulen im Bundesland dürfen sich für drei Jahre mint-freundliche Schule nennen. Auch das Dr-Carl-Hermann-Gymnasium ist dabei dank Kreativität und Vernetzung.

Das Schönebecker Dr.Carl-Hermann-Gymnasium ist mit dem Prädikat mint-freundlich ausgezeichnet worden.

Schönebeck. - Wofür brauche ich das später mal? Das ist vermutlich die häufigste Frage, wenn es um das Thema Naturwissenschaften im Alltag geht. Auch Sandra Thieme, Lehrerin für Biologie und Chemie hat diese Frage schon gehört.