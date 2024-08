Aus der Puste war gestern: SV Chemie Genthin bietet als einer von acht Vereinen in Sachsen-Anhalt ein kostenloses Herzsporttraining an.

Genthin/Mützel - Christina Wernsdorf aus Mützel ist geschafft und zugleich überglücklich, als sie die Ergebnisse ihres Alltags-Fitness-Tests schwarz auf weiß festgehalten der Kamera entgegenstreckt. Auch Helmut Best freut sich, als ihm sein „Testat“ ausgehändigt wird. „Hat sich echt gelohnt“, meint der 66-Jährige und wischt sich dabei den Schweiß von der Stirn. Den Test hat inzwischen auch Norbert Frenzel erfolgreich hinter sich gebracht. Dieser Kurs sei auch ein schönes Gruppenerlebnis, für das geworben werden müsse, meint er, als er einige seiner Mitstreiter, die noch im Test-Stress sind, kräftig anfeuert.

Mit ihrer Freude sind Christina Wernsdorf, Helmut Best und Norbert Frenzel an diesem Tag nicht allein. 20 Sportfreunde teilen sie mit ihnen, allesamt reifere Jahrgänge, die sich vor einem Jahr dem Kurs des SV Chemie Genthin über das Projekt des Landessportbundes „Bewegung mit Herz“ angeschlossen haben. Unter Leitung von Übungsleiterin Gudrun Döring haben sie kostenfrei einmal wöchentlich in der vereinseigenen Sporthalle des SV Chemie etwas für ihre Fitness, zugeschnitten auf ihre Herzgesundheit, getan.

Helmut Best nimmt beim Herzsport-Training ebenfalls teil. Simone Pötschke

Es zeigt Wirkung

Nun gab es für sie zum Abschluss ein Wiedersehen mit Projektleiter Phillipp Carl und damit eine Wiederholung des „Einsteigertests“. Dabei bestätigten die Ergebnisse der insgesamt fünf Übungen, dass die im Kurs wiederentdeckte Freude an der Bewegung Wirkung zeigt. Ob bei der Beinkraft, der Armkraft, der Ausdauer, der Schulterbeweglichkeit oder bei der Geschicklichkeit.

Auch wenn erst in den nächsten Tagen die Ergebnisse, gemessen an Fitness-Standards, genau ausgewertet werden, zeigte sich der Projektleiter schon an Ort und Stelle sehr zufrieden. Jeder habe eine Steigerung erreicht und kann fiter als noch vor einem Jahr den Alltag in Angriff nehmen.

Optimal gelaufen

Insgesamt sei der Kurs in Genthin optimal gelaufen, resümiert Phillipp Carl. Die räumlichen und personellen Voraussetzungen stimmten, so dass es hier keine Ausfälle gab. Bei den insgesamt acht Vereinen in Sachsen-Anhalt, die sich an diesem Projekt beteiligen, sei das aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht immer möglich gewesen. Der SV Chemie Genthin habe seine Sache wirklich gut gemacht, spart Phillipp Carl nicht mit Lob. Die Teilnehmer dieses unentgeltlichen Kurses können sich nun für ein weiterführendes Angebot in eine der Sportgruppen unter dem Dach des SV Chemie entscheiden.

Auch interessant:Warum der SV Chemie Genthin die Beiträge erhöhen muss

Es hat sich gelohnt

Der Aufwand für den Verein, sich an einem solchen Landesprojekt zu beteiligen, habe sich durchaus gelohnt, resümieren sowohl Vorsitzender Fritz Mund als auch Übungsleiterin Gudrun Döring. Alle Interessenten, die sich nach der Auftaktveranstaltung im Juni vergangenen Jahres für den Kurs angemeldet haben, seien ihm auch treu geblieben und hätten ihn motiviert gemeistert, so das Urteil der Beiden.

Das ermutigt sie dazu, im September für einen weiteren Kurs im Rahmen des Landesprojektes zu werben. „Wir rechnen dafür erneut mit einer großen Nachfrage bei Menschen, die etwas für ihre Herz-Gesundheit tun wollen“, sagt Fritz Mund. Das Projekt „Bewegung mit Herz“ wird gefördert durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Auftrag und mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse nach § 20a SGB V im Rahmen des GKV- Bündnisses für Gesundheit.