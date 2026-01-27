200 Objekte betroffen Tanklager in Parey gibt Rätsel auf: Plant die Bundeswehr neue Standorte?
Mehr Soldaten, mehr Flächen: Die Bundeswehr stoppt die zivile Nutzung ehemaliger Militärstandorte. Auch Burg und Elbe-Parey sind betroffen – doch beim Tanklager wird es rätselhaft.
27.01.2026, 07:46
Parey/Burg. - Mit über 184.000 aktiven Soldaten ist die Bundeswehr bis zum Ende des Jahres 2025 erstmals wieder deutlich gewachsen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht sogar vom besten Einstellungsergebnis seit 15 Jahren.