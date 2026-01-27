weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. 200 Objekte betroffen: Tanklager in Parey gibt Rätsel auf: Plant die Bundeswehr neue Standorte?

200 Objekte betroffen Tanklager in Parey gibt Rätsel auf: Plant die Bundeswehr neue Standorte?

Mehr Soldaten, mehr Flächen: Die Bundeswehr stoppt die zivile Nutzung ehemaliger Militärstandorte. Auch Burg und Elbe-Parey sind betroffen – doch beim Tanklager wird es rätselhaft.

Von Louis Hantelmann 27.01.2026, 07:46
Während des Hochwassers 2013 wurde der Flughafen in Burg zeitweise von der Bundeswehr als Tankbasis für Hubschrauber genutzt. Flächen wie diese könnten bald wieder von der Bundeswehr genutzt werden.
Während des Hochwassers 2013 wurde der Flughafen in Burg zeitweise von der Bundeswehr als Tankbasis für Hubschrauber genutzt. Flächen wie diese könnten bald wieder von der Bundeswehr genutzt werden. Archivfoto: Ariane Amann

Parey/Burg. - Mit über 184.000 aktiven Soldaten ist die Bundeswehr bis zum Ende des Jahres 2025 erstmals wieder deutlich gewachsen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht sogar vom besten Einstellungsergebnis seit 15 Jahren.