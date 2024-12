Tauchen zählt im Jerichower Land eher zu den ungewöhnlichen Hobbys. Aber es ist möglich, wie der Tauchsportclub „Edelkrebse“ aus Genthin zeigt. Der steigt in Parey und Zabakuck in den See.

Tauchen im Jerichower Land: Warum Tauchsportclub das letzte Mal in den Zabakucker See steigt

Zabakuck. - Taucher starten im Jerichower Land auch bei winterlichen Temperaturen einen Tauchgang. Warum das für die Mitglieder vom Tauchsportclub „Edelkrebse“ aus Genthin im Zabakucker See für lange Zeit eine einmalige Sache bleibt.

Wenn die Temperaturen sinken, kommt der Herzschlag in Fahrt. Auch bei winterlichen Bedingungen lassen sie es sich nicht nehmen, ins Wasser zu steigen. Auf Kälte ausgelegte Anzüge haben aber nur zwei von ihnen dabei. Für die anderen ist dies kein Hindernis, Schritt für Schritt in das etwa vier Grad Celsius kalte Wasser des Zabakucker Sees zu steigen. „Es ist wärmer als die Lufttemperatur“, wirft Peter Ewert ein. Willkommen zum Tauchgang mit den Edelkrebsen.

Beim Anlegen der Ausrüstung sind helfende Hände willkommen. Foto: Marco Papritz

Die haben nun ihr heimisches Revier Parey verlassen, um zum letzten Mal in dieser Saison gemeinsam abzutauschen. Das hat Tradition. Am Zabakucker See seien die Bedingungen besser, um anschließend noch in geselliger Runde beisammen zu sein, so Anne Ewert.

Passend zur Vorweihnachtszeit haben die Hobbytaucher der Eedelkrebse Genthin einen Nadelbaum dabei, bevor sie in den Zabakucker See steigen. Foto: Marco Papritz

Von Heißgetränken und Leckerem vom Grill sind die Taucher aber noch weit entfernt. Knapp eine halbe Stunde dauert es, bis sie sich präpariert haben. Die Neoprenanzüge anzulegen, die Verschlüsse zu checken und die Druckluftflaschen für den Einsatz startklar zu machen sind Aufgaben, die wesentliche wie wichtige Bestandteile der Vorbereitungen sind. Und die zu zweit erledigt werden. „Das geht einfacher und sorgt dafür, dass an die wichtigsten Dinge doppelt gedacht wird“, erklärt Anne Ewert.

Unter Wasser bietet sich eine andere Welt - auch im Zabakucker See im Jerichower Land

Seit über zwei Jahrzehnten ist sie leidenschaftliche Taucherin. Über einen Kurs in Magdeburg ist ihre Begeisterung geweckt worden. Der Zabakucker See dient als gutes Beispiel, worin die Faszination besteht. „Unter Wasser ist es wie in einer anderen Welt – man kann Fische und auch Krebse beobachten“, so die Kurzversion.

Wolfgang Bartels und Norbert Kurz haben vom Grund des Sees einige Taucherbrillen aufgesammelt, die im Laufe der Badesaison dort gelandet sind. Foto: Marco Papritz

Wenn das Wasser wenig in Bewegung ist, bietet sich für Taucher eine bessere Sicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Teamwork. Denn Taucher sollen nicht alleine ins Wasser gehen, so ein Gebot. Sie benötigen einen Buddy, einen Tauchpartner. „Aus Sicherheitsgründen. Das gilt vor allem im Winter, wenn das Gewässer von einer Eisschicht bedeckt ist“, sagt Christof Nowitzki. Eis könne von unter Wasser aus etwa zum Auftauchen nicht durchbrochen werden, so eine Erklärung.

Tauchen im Jerichower Land ist anders als im Urlaub etwa in Ägypten oder der Südsee

Das ist beim Tauchsportclub gegeben. Knapp über 20 Mitglieder – darunter 15 aktive Taucher – zählen die Edelkrebse. Und zwar im Alter von 17 Jahren bis zum Prädikat „Ü 70“. Der Club dient als Plattform für Gleichgesinnte – für all jene, die nicht nur im Urlaub tauchen und sich austauschen möchten.

Impressionen vom letzten Tauchgang der Saison vom Tauchklub "Edelkrebse" im Zabackucker See. Foto: Marco Papritz

Kleine Belohnung zum Ausklang des Tauchgangs im Zabakucker See. Foto: Marco Papritz

Ohnehin sei das Tauchen in Feriendomizilen wie Ägypten „eine ganz andere Welt im Vergleich zu den Seen in unserer Region oder der Ostsee“, so Nowitzki. Die Bedingungen sind einfach ganz andere. Mit der eingeschränkten Sicht und den Wassertemperaturen „muss man erstmal klarkommen“. Aber: „Hat man sich einmal überwunden und Erfahrung gesammelt, bietet sich einem eine neue, schöne Welt unter Wasser“, erklärt Peter Ewert.

Die Edelkrebse legen nun eine Winterpause ein, treffen sich erst im Mai 2025 wieder zum „Antauchen“.