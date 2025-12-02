Liveticker
Nach Vorwürfen auf der jüngsten Stadtratssitzung Totengedenken in Kade wird in der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow zum Politikum
Ist ein von der Jerichower AfD-Stadtratsfraktion am Mahnmal in Kade abgelegtes Gesteck zeitweilig verschwunden gewesen, weil es bei der offiziellen Kranzniederlegung am Volkstrauertag störte?
02.12.2025, 13:02
Kade - Der Verbleib des Kranzes, den die Jerichower AfD-Stadtratsfraktion zum Volkstrauertag am Mahnmal in Kade niedergelegt hatte, schlägt in der Einheitsgemeinde nach der jüngsten Stadtratssitzung hohe Wellen.