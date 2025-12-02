weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Nach Vorwürfen auf der jüngsten Stadtratssitzung: Totengedenken in Kade wird in der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow zum Politikum

Nach Vorwürfen auf der jüngsten Stadtratssitzung Totengedenken in Kade wird in der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow zum Politikum

Ist ein von der Jerichower AfD-Stadtratsfraktion am Mahnmal in Kade abgelegtes Gesteck zeitweilig verschwunden gewesen, weil es bei der offiziellen Kranzniederlegung am Volkstrauertag störte?

Von Simone Pötschke 02.12.2025, 13:02
Die Kader Kirche im Advent. Unweit des Gotteshauses befindet sich das Mahnmal, wo es rund um die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag zu Irritationen kam. Foto: Simone Pötschke

Kade - Der Verbleib des Kranzes, den die Jerichower AfD-Stadtratsfraktion zum Volkstrauertag am Mahnmal in Kade niedergelegt hatte, schlägt in der Einheitsgemeinde nach der jüngsten Stadtratssitzung hohe Wellen.