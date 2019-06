Nichts mit Feldarbeit: Am Sonnabend durften sich die Schlepper im Konvoi in voller Schönheit präsentieren. Foto: Simone Pötschke

Die Mützeler leben Geschichtsbewusstsein: Mit ihrem Treckertreffen bewahren sie die ländliche Tradition des Dorfes.

Mützel l Traktorengeheul gepaart mit Musik aus der Dose von DJ Dieter erfüllte am Sonnabendvormittag gegen 10 Uhr den Mützeler Reitplatz. Während das 20-köpfige Organisationsteam der Mützeler Treckerfreunde um Bettina Wolle und Sven Grütter die eintreffenden Fahrzeuge auf einen Parkplatz einwies, machten sich die Frauen der Volkssolidarität startklar, um bis in den späten Nachmittag die gastronomische Versorgung zu übernehmen. Dieser Einsatz war zugleich eine Premiere für das Team um Reta Hünecke in der nunmehr vierjährigen Geschichte des Treckertreffens. Sie ging zunächst auf eine private Initiative von Ralf Zimmermann und Wilfried Wolle zurück und nahm dann immer mehr an Fahrt auf.

Apropos Fahrt. Die wurde auch am zurückliegenden Sonnabend zum Herzstück des Treckertreffens. Zuvor hatten die Gäste die Möglichkeit, die in Reih und Glied aufgestellten Fahrzeuge zu mustern. Der Veranstalter hatte im Vorfeld nicht auf Anmeldungen bestanden, so dass er sich nicht sicher sein konnte, wieviele Trecker anrollen würden.

Dass schließlich 45 Schlepper störungsfrei mit 6 Stundenkilometern zur großen, 50-minütigen Ausfahrt in Richtung Mollberg und zurück zum Reitplatz starten konnten, bestätigte die Organisatoren in ihrem Veranstaltungskonzept. „Das geht heute voll in Ordnung“, freute sich jedenfalls Organisationschefin Bettina Wolle über die Beteiligung, die sich aus Parchen, Kade, Karow, Wörmlitz, Tucheim, Genthin, Ziesar und aus dem Gastgeberdorf eingestellt hatte.

Bunte Familie

Der Konvoi vereinte in sich sämtliche Trecker-Fabrikate der Vergangenheit und der Gegenwart, die über die Äcker Mützels und die der Nachbardörfer einst rollten oder rollen. Darunter echte Liebhaberstücke wie ein Kramer, Baujahr 1937, oder ein Stock, Baujahr 1941. Die bunte Traktorenfamilie machten unter anderem Traktoren der Marken Famulus, Lanz/Bulldog, Fendt, Zetor, Deutz, RS 09, Pionier, John Deere und Mercedes aus.

Manch ein stolzer Trecker-Besitzer stellte sich später auf dem Reitplatz zu seinem Schlepper und beantwortete geduldig die Fragen neugieriger Besucher. Einer von ihnen war Karl-Heinz Feuerherdt aus Mützel. Er hat seinen 22-PS-starken Traktor „Stock“ 1963 von einem Landwirt aus Wulkow für 300Mark erworben und hält ihn seitdem hingebungsvoll instand, so dass er heute noch seinen Dienst leistet.

Auf die eingefleischten Trecker-Fans setzten die Mützeler Treckerfreunde als Veranstalter allerdings nicht allein. So war jeder Besucher willkommen, auf einem Wagen oder Kremser Platz zu nehmen und sich so an der Ausfahrt durch ganz Mützel zu beteiligen.