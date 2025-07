Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius in der Stadt: Da hat auch der robusteste Magdeburger mit der Hitze zu kämpfen. Wie sich die extreme Wärme auf die Menschen an der Elbe niederschlug.

Magdeburg - Die Hitze war vorhergesagt. Ist sie aber erstmal da, spürt jeder, wie belastend die Wärme sein kann. Manche Menschen haben mit den Temperaturen und ihren Auswirkungen sogar so sehr zu kämpfen, dass für sie der Rettungsdienst über den Notruf alarmiert werden musste.

Das war am Höhepunkt der Hitzewelle in Deutschland auch in Magdeburg so. Bis gegen 16 Uhr hat es insgesamt sechs hitzebedingte Einsätze des Rettungsdienstes in Magdeburg gegeben, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch gegenüber der Volksstimme. Hilferufe mit Lebensgefahr habe es aber bis dahin nicht gegeben.

Damit seien weniger Einsätze wegen der Temperaturen gefahren worden als erwartet. Offensichtlich haben sich viele Magdeburger auf die hohen Temperaturen gut vorbereitet und sich dementsprechend sicher und geschützt aufgehalten, hieß es weiter aus dem Rettungsdienst der Landeshauptstadt. Dies sei eine gute Bilanz.

Neben den hitzebedingten Einsätzen habe es 50 weitere Einsätze unterschiedlicher Art gegeben. Damit sei das allgemeine Einsatzgeschehen an einem Mittwoch einer Woche erreicht worden. Auch ein besonderes Brandgeschehen sei nicht verzeichnet worden. Alles in allem sei der Einsatztag bis gegen 16 Uhr normal verlaufen, hieß es weiter.

Für alle ist außerdem hinsichtlich der Temperaturen Linderung in Sicht. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen auf erträgliche Werte von um die 25 Grad sinken.