Außerhalb der Windeignungsgebiete sollen in Jerichow keine neuen Windräder mehr errichtet werden.

Jerichow. - In der Einheitsgemeinde Jerichow soll es keine neuen Windenergie-Anlagen außerhalb von so genannten Windeignungsgebieten, die im Regionalplan festgeschrieben sind, geben. Der Stadtrat fasste dazu am Dienstag mit großer Mehrheit einen Grundsatzbeschluss.