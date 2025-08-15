weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Der Jerichower Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, vorerst keine neuen Windkraft-Anlagen über die Eignungsgebiete hinaus errichten zu lassen. Das sind die Gründe

Von Simone Pötschke 15.08.2025, 09:35
Außerhalb der Windeignungsgebiete sollen in Jerichow keine neuen Windräder mehr errichtet werden.
Außerhalb der Windeignungsgebiete sollen in Jerichow keine neuen Windräder mehr errichtet werden. Foto: Simone Pötschke

Jerichow. - In der Einheitsgemeinde Jerichow soll es keine neuen Windenergie-Anlagen außerhalb von so genannten Windeignungsgebieten, die im Regionalplan festgeschrieben sind, geben. Der Stadtrat fasste dazu am Dienstag mit großer Mehrheit einen Grundsatzbeschluss.