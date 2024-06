Tucheim - Der MC Fiener benötigt am Donnerstag, 6. Juni, Hilfe, um seine Vereinskasse aufzubessern. Zwischen 16 und 18 Uhr heißt es, Freunde und Vereinsmitglieder Uhr rund um das Freigelände am Dorfgemeinschaftshaus in der Lindenstraße 15 zu versammeln.

Der Sender Radio Brocken ist am Nachmittag mit seiner Sommertour 2024 zu Gast. Und in den 90 Minuten sollen so viele Menschen wie möglich auf das Gelände kommen und die Aktion unterstützen.

In diesem Jahr steht die Tour des Senders unter dem Motto „11 Plätze – 11 Schätze“. Reporter des Senders besuchen dabei in jedem der elf Landkreise in Sachsen-Anhalt einen besonders schönen Ort. Und im Jerichower Land ist Tucheim auserkoren worden und wird mit einer Medaille gewürdigt. Am Nachmittag treffen die Reporter Menschen, die im Ort wohnen und kommen mit ihnen ins Gespräch über ihr Heimatdorf.

Belohnung von 5000 Euro möglich

Und das ist noch nicht alles. Als besondere Belohnung erhält einer der elf Orte ganze 5.000 Euro von Radio Brocken, um ein Projekt im Ort zu erfüllen. Am Nachmittag werden die Mitglieder des Vereins verraten, wofür das Geld verwendet werden könnte.

Wer am Ende das Geld bekommt, entscheidet der Sender. „Wir unterstützen einen der Orte mit dieser Finanzspritze für die Allgemeinheit.“

Diesen Gewinnerort wählt Radio Brocken nach eigenen Kriterien aus. Und jetzt kommt die Unterstützung für den MC Fiener ins Spiel: Wenn viele Leute zur angegebenen Zeit vor Ort sind, kann die Entscheidung von Radio Brocken beeinflusst werden.

MC Fiener engagiert sich im Ort

Der MC Fiener ist für seine Enduro im Frühjahr bekannt, bei der Motorradsportler aus ganz Europa in Tucheim an den Start gehen. Betreut wird der Renntag von den Vereinsmitgliedern.

„Wir sind auch bei Festen im Ort präsent und unterstützen Aktionen im Ort“, berichtet Gerald Müller, Vereinsvorsitzender des MC Fiener mit Blick auf den Tag der Vereine und die Weihnachtsstraße.

Auch veranstalte der Verein Familientage, bei denen sich die Mitglieder in gemütlicher Runde mit Ehefrauen und Kindern treffen.