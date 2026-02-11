weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Jubiläumsehrungen in Genthin: Unfall von Bürgermeisterin Turian: Änderungen bei Ehrungen in Genthin

Nach einem Unfall kann Bürgermeisterin Dagmar Turian vorübergehend keine Jubiläumsehrungen persönlich wahrnehmen. Wie die Stadt dennoch sicherstellt, dass besondere Anlässe gewürdigt werden.

Von Robert Sonntag 11.02.2026, 06:20
Dagmar Turian, Bürgermeisterin in Genthin.
Dagmar Turian, Bürgermeisterin in Genthin. Foto: Mike Fleske

Genthin - Aufgrund eines Unfalls von Bürgermeisterin Dagmar Turian kann diese derzeit keine Termine persönlich wahrnehmen. Auf Nachfrage der Volksstimme erklärt die Stadt, dass dies auch Gratulationen zu Alters- und Ehejubiläen beträfe.