Nach einem Unfall kann Bürgermeisterin Dagmar Turian vorübergehend keine Jubiläumsehrungen persönlich wahrnehmen. Wie die Stadt dennoch sicherstellt, dass besondere Anlässe gewürdigt werden.

Unfall von Bürgermeisterin Turian: Änderungen bei Ehrungen in Genthin

Genthin - Aufgrund eines Unfalls von Bürgermeisterin Dagmar Turian kann diese derzeit keine Termine persönlich wahrnehmen. Auf Nachfrage der Volksstimme erklärt die Stadt, dass dies auch Gratulationen zu Alters- und Ehejubiläen beträfe.