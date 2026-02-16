Stau am Magdeburger Ring: Eine zweite Spur in der Abfahrt an der Wiener Straße wurde geprüft.

So steht es um Vorschlag für bessere Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Wiener Straße

Blick auf die Abfahrt vom Magdeburger Ring auf die Wiener Straße.

Magdeburg. - Seitdem die Brücke des Magdeburger Ring über die Halberstädter Straße fehlt und der Bau einer Behelfsbrücke vorbereitet wird, staut sich der Verkehr oft vor der letzten freien Ausfahrt Wiener Straße zurück. CDU-Stadtrat Frank Schuster schlug daher vor, den Verkehr bereits auf Ring zweispurig so zu führen, dass sich die Autofahrer frühzeitig in die gewünschte Richtung einordnen können. Die Straßenverkehrsbehörde hat die Idee inzwischen geprüft.