Noch nicht alle Geschenke beisammen? Montag bis Freitag ist eigentlich keine Zeit, um auf die Suche zu gehen? Dann ist der Nachtflohmarkt am 4. Advent genau das Richtige.

Parchen - Schloss Parchen verwandelt sich am Sonntag, 21. Dezember, in ein Paradies für Trödelfans und Weihnachtsliebhaber. Von 15 bis 19 Uhr laden mehr als 20 Verkaufsstände auf einer rund 150 Meter langen Bummelmeile unter dem Schlossdach zum gemütlichen Stöbern und Entdecken ein. Der Eintritt kostet einen Euro.

„Hier ergibt sich für jeden die Möglichkeit, abseits der großen Shoppingmeilen das ganz besondere Geschenk zu finden“, sagt Organisatorin Sabine Kühne, die gemeinsam mit dem Schlossförderverein bereits mehrfach Flohmärkte im und am Schloss veranstaltet hat. Auch ein Weihnachtsmann ist vor Ort und freut sich auf Fotos mit den kleinen Gästen.

Es gibt auch Leckereien

Für das leibliche Wohl sorgt das beliebte Weihnachts-Kaffeestübchen, das mit weihnachtlichen Leckereien zum Aufwärmen einlädt. Ausstellerinnen und Aussteller können sich noch unter bine85k@googlemail.com anmelden.