Der Bagger ist im Einsatz: Die marode Brücke in der Parkstraße in Parchen wird derzeit entfernt.

Uptdate: Parkstraßen-Brücke in Parchen ist abgerissen – Behelfsbrücke für Fußgänger kommt

Genthin/Parchen - Die marode Brücke in der Parkstraße wird derzeit abgerissen. „Die ausführende Baufirma hat mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen, sodass der Rückbau der bestehenden Brückenkonstruktion nun erfolgt“, heißt es aus der Genthiner Stadtverwaltung.