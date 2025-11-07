weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Abriss und Neubaupläne in Parchen: Uptdate: Parkstraßen-Brücke in Parchen ist abgerissen – Behelfsbrücke für Fußgänger kommt

Der Bagger ist im Einsatz: Die marode Brücke in der Parkstraße in Parchen wird derzeit entfernt.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 28.11.2025, 12:17
Der Bagger ist im Einsatz: Die Abrissarbeiten an der Parchener Brücke laufen.
Der Bagger ist im Einsatz: Die Abrissarbeiten an der Parchener Brücke laufen. Foto: Mike Fleske

Genthin/Parchen - Die marode Brücke in der Parkstraße wird derzeit abgerissen. „Die ausführende Baufirma hat mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen, sodass der Rückbau der bestehenden Brückenkonstruktion nun erfolgt“, heißt es aus der Genthiner Stadtverwaltung.