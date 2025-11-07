Abriss und Neubaupläne in Parchen Uptdate: Parkstraßen-Brücke in Parchen ist abgerissen – Behelfsbrücke für Fußgänger kommt
Der Bagger ist im Einsatz: Die marode Brücke in der Parkstraße in Parchen wird derzeit entfernt.
Aktualisiert: 28.11.2025, 12:17
Genthin/Parchen - Die marode Brücke in der Parkstraße wird derzeit abgerissen. „Die ausführende Baufirma hat mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen, sodass der Rückbau der bestehenden Brückenkonstruktion nun erfolgt“, heißt es aus der Genthiner Stadtverwaltung.