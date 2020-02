In Genthin ist ein Postbriefkasten gesprengt worden. Die Briefe ließen die Täter liegen.

Genthin l Einen Briefkasten der Deutschen Post sprengten Unbekannte am Donnerstagabend in Genthin mit einem unbekannten Mittel. Die Klappe des Briefkastens wurde dadurch abgerissen und die im Kasten Briefe in der Gegend verstreut. Beamte des Revierkommissariats Genthin konnten am Tatort Spuren sichern. Auch die umherliegenden Briefe wurden aufgesammelt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Briefe werden zugestellt

„Die Deutsche Post stellt in diesen Fällen so schnell wie möglich einen neuen Briefkasten auf“, sagt Anke Blenn, Sprecherin der Deutschen Post DHL Der Post entstünden je nach Bauart Kosten von mehreren einhundert Euro. Die aufgefundenen Sendungen seien sichergestellt und gesichtet wurden. "Noch zustellbare Briefe bei denen Empfänger oder Absender erkennbar sind, werden mit einem erklärenden Anschreiben an Absender oder Empfänger verschickt."