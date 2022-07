Verwaltungsirrsinn: Seit April ist in Genthin die Halle an der Berliner Chaussee für den Sportbetrieb geschlossen

Stadtrat Horst Leiste am Sonnabend in der Sporthalle an der Berliner Chausee, die immer noch geschlossen ist.

Genthin - Horst Leiste, der für die SPD im Genthiner Stadtrat sitzt, will sie mit eigenen Augen sehen, die Schäden am Bodenbelag in der Sporthalle an der Berliner Chaussee. Denn wegen der ist die Halle immer noch für den Sportbetrieb gesperrt.