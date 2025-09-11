Neue Verkehrsregeln Verwirrung in Altenplathow: Tempo 30 oder Tempo 50?
Anwohner wundern sich über die neue Beschilderung auf der Altenplathower Straße.
Altenplathow - In Altenplathow gilt auf der Altenplathower Straße Tempo 30. Die entsprechenden Schilder stehen zwar mehrfach an der Hauptstraße – wer jedoch aus den Nebenstraßen wie der Breitemark oder der Chausseestraße einbiegt, bekommt davon oft nichts mit. Die Tempobegrenzung ist von dort aus nicht zu sehen. Einige ortsunkundige Autofahrer gehen deshalb davon aus, dass innerorts Tempo 50 erlaubt ist.