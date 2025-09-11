Anwohner wundern sich über die neue Beschilderung auf der Altenplathower Straße.

Aufgrund von Straßenschäden gibt es in Altenplathow zahlreiche Tempo-30-Schilder.

Altenplathow - In Altenplathow gilt auf der Altenplathower Straße Tempo 30. Die entsprechenden Schilder stehen zwar mehrfach an der Hauptstraße – wer jedoch aus den Nebenstraßen wie der Breitemark oder der Chausseestraße einbiegt, bekommt davon oft nichts mit. Die Tempobegrenzung ist von dort aus nicht zu sehen. Einige ortsunkundige Autofahrer gehen deshalb davon aus, dass innerorts Tempo 50 erlaubt ist.