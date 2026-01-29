Kameras montiert Videoüberwachung im Genthiner Bahnhof: Besitzer zieht Konsequenzen
Der Genthiner Bahnhof ist in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Einbrechern gewesen. Der Besitzer ergreift jetzt Maßnahmen.
29.01.2026, 07:03
Genthin - Der Genthiner Bahnhof hat eine über 100 Jahre alte Geschichte. Seit 2023 ist er nun im Besitz der Firma Sachverständigen-Büro Peter Förste, in Person vertreten durch Peter Förste. Seitdem will er den Genthiner Bahnhof als Gebäude retten und den Genthinern als öffentlichen Ort auch zurückgeben - in Form von Wohnungen in der oberen Etage und Geschäften, Service und Fläche im Erdgeschoss.