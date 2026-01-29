Der Genthiner Bahnhof ist in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Einbrechern gewesen. Der Besitzer ergreift jetzt Maßnahmen.

Die verrammelte, zugenagelte Tür zeugt davon, dass der Genthiner Bahnhofsbesitzer die Nase voll hat von Einbrechern. Er ergriff noch andere Maßnahmen.

Genthin - Der Genthiner Bahnhof hat eine über 100 Jahre alte Geschichte. Seit 2023 ist er nun im Besitz der Firma Sachverständigen-Büro Peter Förste, in Person vertreten durch Peter Förste. Seitdem will er den Genthiner Bahnhof als Gebäude retten und den Genthinern als öffentlichen Ort auch zurückgeben - in Form von Wohnungen in der oberen Etage und Geschäften, Service und Fläche im Erdgeschoss.